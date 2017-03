Vormel-1 hooaja esimene avarii ei lasknud ennast kaua oodata. Juba Austraalia GP esimesel vabatreeningul kaotas suurel kiirusel oma Renault’ üle juhitavuse britt Jolyon Palmer.

Kokku õnnestus Palmeril läbida vaid kuus ringi ja tema laeks jäi treeningu 19. aeg, kehvemalt läks vaid McLareni mehel Stoffel Vandoornel.

Treeningu parimad ajad sõitsid välja Mercedesed: Lewis Hamilton edestas 0,583 sekundiga Valtteri Bottast. Järgnesid Daniel Ricciardo ja Max Verstappen Red Bullidel. Viies oli Kimi Räikkönen ja kuues Sebastian Vettel (mõlemad Ferrari).

suttonimages: Jolyon Palmers Renault recovered back to the pits after crashing during FP2 #F1 #FP2 #AusGP pic.twitter.com/CHY16FeUK9