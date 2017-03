Vormel-1 Austraalia GP esimesel vabatreeningul said Ferrarid viienda ja kuuenda koha, kuid teiseks treeninguks kosuti ning välja sõideti teine ja neljas positsioon.

Treeningu kiireim oli taas Mercedese mees Lewis Hamilton. Talle järgnes Vettel (Ferrari), kes jäi britile alla 0,547 sekundiga. Kolmas ja neljas koht kuulusid soomlastele: Valtteri Bottas (Mercedes) kaotas 0,556 sekundiga, Kimi Räikkönen (Ferrari) 0,905 sekundiga.

Esikuuikusse mahtusid veel Red Bulli piloodid Daniel Ricciardo ja Max Verstappen.

