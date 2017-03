Saksamaa portaal Motorsport-Total uuris, kas Mercedese vormelitiimiga liitunud Valtteri Bottas sarnaneb viinavõtuharjumustelt oma kuulsa kolleegi Kimi Räikköneniga.

Nimelt on Bottas ja Räikkönen väliselt kaks üsna erinevat sportlast. Maailmameister Kimi pole kunagi oma peolembust varjanud ja tema üldine olek võib kohati veidi laisa mulje jätta. Bottas omakorda esitleb end vormelimaailmale kui töölooma, kes keskendub vaid spordile.

Sakslastel tekkiski küsimus, kas Bottas üldse kunagi viina võtab. "Olen 27aastane Soome mees. Mida te ise arvate?" kõlas vastuseks. Ehk sisuliselt teatas ta: "Jah, võtan viina!"

Portaal kirjutab, et Soome vormelipiloodid ei lükka kuidagi ümber maailmas levivat juttu, et külmadel ja pimedatel talveõhtutel on noortel soomlastel alati viinapudel käeulatuses.