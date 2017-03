Chris Smallingu vigastuse järel kutsus Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate meeskonda 24aastase Ben Gibsoni.

Middlesbrough’ keskkaitsja pole kunagi varem A-koondist esindanud. Inglismaa kohtub pühapäeval koduväljakul Leeduga ja Gibson liitub treeningutega täna.

Gibson on läbi ja lõhki Middlesbrough' mees, sest liitus nendega juba 2005. aastal. Pärast profilepingu sõlmimist on kaitsja laenul käinud Plymouth Argyle’is, York Citys ja Tranmere Roversis.

Tänavu on Gibson Inglismaa kõrgliigas väga heas hoos: ta on üks kuuest väljakumängijast, kes on Premier League’is kaasa teinud kõik mänguminutid.

6 - Ben Gibson is one of only six outfield players to have played every minute for their team in the @premierleague this season. Reward. pic.twitter.com/UcwFeNr6Kf