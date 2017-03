Norra suusakuulsus Petter Northug teatas hooaja lõpus, et tema meelest peaks sealne murdmaasuusakoondis loobuma peatreeneri Vidar Löfshusi teenetest. "Ma tõesti usun, et siin riigis on paremaid spetsialiste," teatas suusataja.

Dagbladet uuris, kuidas Norra suusaliit sellisele avaldusele reageerib. "Petter Northug ei palka ega vallanda koondise treenereid. Rohkem ei taha me seda meedia vahendusel analüüsida, räägime Petteriga otse," teatas suusaliidu kõneisik Espen Graff.

Northugi ja Löfshusi vahelt jooksis järjekordne must kass läbi päris hooaja lõpus, kui treener otsustas 13kordse maailmameistri Kanada MK-etappidelt eemale jätta. Tänavune hooaeg läks Northugil täielikult aia taha ja MK-sarja lõpetas ta alles 65. kohal.,