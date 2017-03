Eesti jalgpallikoondis jätkab homme Nikosias MM-valiksarja Küprose esinduse vastu. Kodumeeskonna peatreener Christakis Christoforou tunnistas mängueelsel pressikonverentsil, et vaatas Martin Reimi käekirja mõistmiseks muuhulgas U21 koondise kohtumisi.

Olgu siinkohal meenutatud, et Reim juhendas enne A-koondise tüüri juurde asumist mitu aastat U21 noormehi. "Uue treeneri filosoofia on hakata mängu alt üles ehitama ja üritada söödumänguga oma tahtmist peale suruda," kirjeldas Christoforou oma vaatevinklist Reimi filosoofiat.

Mida te enim Eesti puhul kardate? "Midagi spetsiifilist pole välja tuua, aga Eesti on tiim, kel on meiega sarnased eesmärgid," vastas Küprose loots. "Võib öelda, et see on derbi! Eesti on kogenud tiim, kel palju koondises karastunud mehi. Niisamuti ei tasu unustada, et teie 23 mehest 15 mängivad välisklubides, mis on suur privileeg."