Eesti jalgpallikoondis jätkab homme Nikosias MM-valiksarja Küprose esinduse vastu. Peatreener Martin Reim sõnas mängueelsel pressikonverentsil, et Küpros on hästi ründav, tehniline ja kiire võistkond.

Lisaks oli Reim nõus oma Küprose ametivennaga, et tegemist on omamoodi derbiga. "Kuulume enam-vähem ühte rühma. Kellel parem päev, see on tugevam ses mängus," lausus ta. "Mõlemad on võimelised teisi alagrupikaaslasi üllatama, aga seni pole kummalgi see õnnestunud. Seega peame omavahel jõud selgeks tegema, kes tabelis eespool on."

Kuivõrd Eesti kliima ei võimalda märtsikuus murul treenida, aga homne mäng toimub just sel kattel, siis treenis koondis terve nädala Kreekas. "Esimesel päeval võtsime kokku viimase valikmängu [Belgiaga]. Üritasime välja tuua põhiprobleemid ja neid laagris lahendada. Sai treenitud kõiki elemente, nii mängulisi kui mänguväliseid."