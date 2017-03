Korvpalli Euroliiga topeltvooru nädal on olnud viljakas, täna pannakse neli päeva kestvale maratonile punkt. Pärast tänast jääb põhiturniiri lõpuni veel kaks vooru, paljugi on saanud selgemaks, lahtine on vaid üks play-off-koht ning selle nimel võitleb ainult kaks meeskonda.

Belgradi Crvena Zvezda hoiab 8. kohta 15 võidu ja 12 kaotusega, serblasi jälitava Istanbuli Darüssafaka saldo on 13-14. Täna võõrustab Darüssafaka Bosporuse väina derbis Galatasarayd, Crvena Zvezda mängib aga võõrsil Barcelonaga. Et pärast tänast jääb kõigil pidada veel kaks mängu, on selge, et serblaste võidu ja Türgi klubi kaotuse korral on kõik klaar.

Kui nende kahe vahe ei kärise aga üle kahe võidu, võitlus jätkub ning pole välistatud, et kõik pannakse lõpuks paika alles viimase vooru omavahelises mängus. Vahepeal end NBAs Cleveland Cavaliersis proovinud Darüssafaka peatreeneri David Blatti jalgealune on rohkem kui tuline - hooaja eel kõva eelarve kokku ajanud klubi pole rahakotile vastavale tulemusele jõudnud ligilähedalegi. Näiteks Crvena Zvezda eelarve on mitu korda väiksem!