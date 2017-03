Itaalia või itaallased ei pruugi küll igaühele meeldida, kuid pole võimalik Gianluigi Buffonist mitte lugu pidada. Täna õhtul peab saapamaa koondise 39-aastane väravavaht täismeeste seas oma 1000. mängu!

Itaalia võõrustab MM-valiksarjas kell 21.45 Albaaniat ning terve Euroopa meedia on kindel, et Buffon ka algkoosseisu nimetatakse. "Ainus asi, mida oskan öelda, on see, et teist tuhandet ei tule," muheles asjaosaline ise mängueelsel pressikonverentsil.

Ots läks lahti kõigest 17-aastasena, 1995. aasta sügisel Parma ridades. Kuus aastat tolles klubis ning edasi, 2001ndast saati ainult Torino Juventuses. Ja loomulikult ka Itaalia koondises, kus Buffon tegi debüüdi 1997. aastal, 19sena.