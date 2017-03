Kelly Sildaru ootab pühapäeval ees karjääri esimene ametlik tiitlivõistlus: Šveitsi Crans-Montana nõlvul tuleb meie vigursuusatäht pühapäeval starti rennisõidu juunioride MMil. Sildaru kõrgete kohtade jada on muljetavaldav. Pargisõidus püsib eestlanna juba aastaid võitmatuna ning lisaks on tänavusest talvest tal ette näidata kaks X-mängude hõbemedalit Big Airist. Kõige selle kõrval on teise olümpiaala, rennisõidu, harjutamine jäänud aga tahaplaanile. Võistelnud on ta ses distsipliinis vaid korra – hooaja algul Uus-Meremaal toimunud kontinentaalkarikaetapil. Siis tuli esikoht, aga seda väga lahjas konkurentsis. Hoogu on

"Väga mõnus on üle tüki aja rennis sõita. Ja trikke ma vahepeal ära ei ole unustanud," nentis Kelly, et vahepeal oma trumpalale ehk pargisõidule keskendumine üha kasvatas isu rennisõitu harjutada. Eile sai ta esimest korda võistlusrada proovida ning nautis täiel rinnal: "Ilmad on soojemaks läinud ja renn oli mõnusalt kevadine."

Ehk teisiti öeldes: Alpides on plusskraadid ja lumi pehme. Rennisõidu teeb see mõnusamaks, sest mida kõrgemale võistleja renniäärest kerkib, seda paremad punktid ta teenib. Mis läheb aga üles, peab ka alla tulema ja pehmele lumele on parem maanduda. Samas muudab soe ilm ka renni aeglasemaks ning Kelly kiiruseprobleemid on ju ilmselt igale spordisõbrast eestlasele teada… "Meile sobib! Kõik on võrdses seisus ja mingit hooprobleemi kindlasti pole," lõpetab Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru kiirelt jutud mingist murest. Esimesel treeningpäeval harjutas meie suusaneiu peamiselt 540- ja 720kraadiseid õhulende. Korra prooviti ka 900kraadist trikki ehk Kelly pöörles kaks ja pool korda ümber oma telje. Kas läks ka hästi? Konkurente vähe ""Läks hästi" on üks väga keeruline termin," naerab Tõnis. "Kelly maandus selle ära. Kraadide mõttes tuli hüpe täis, aga jäi veel pikk tee sinnamaani, et seda saaks lugeda heaks hüppeks." "Eks ma võistlusel tahaks jah tegelikult "üheksat" (900 kraadi – toim) teha, aga seda ilusamini kui täna (eile)," tõdes vajakajäämist ka Kelly. Kui kõrgeks kohaks sellistest trikkidest piisaks? Tõnis on eelnevalt öelnud, et maailma tippudega tütar rennisõidus veel võrdväärselt võistelda ei suuda. Samas, juunioride MMile pole ka neid kõige teravamaid tippe võistlema tulnud! "Panime tähele, et siin on hästi vähe inimesi kohal. Paljud koondised otsustasid sellest võistlusest ka loobuda, kuna hooaeg on olnud niigi pikk," selgitas Tõnis seisu. Esialgses stardinimekirjas on kaheksa tüdrukut, kellest vaid üks Kellyst noorem. Eelnevate tulemuste poolelt võiks olla kangeim konkurent kuldmedalile 17aastane venelanna Valeria Demidova, kes eelmisel nädalal Hispaanias peetud täiskasvanute MMil leppis 12. kohaga.