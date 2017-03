Need on kaks eri maailma. Türgikeelne osa linnast on silmanähtavalt vaesem ja räpasem. Sealne atmosfäär rõhub. Tõenäoliselt soosib seda välisministeeriumi kodulehel ilutsev teade, et "seal puuduvad Eestil ning teistel EL liikmesriikidel võimalused osutada oma kodanikele konsulaarabi".

"See on derbi!"

Mainitud piiripunktist 20minutilise autosõidu kaugusel (Lõuna-Küprose alal) kiirtee ääres asub riigi suurim, ümmarguselt 23 000 inimest mahutav GSP staadion. Täna õhtul kell 19 sammuvad seal MM-valikmänguks väljakule Küprose ja Eesti parimad jalgpallurid.

Ei kohalikud ajakirjanikud ega koondislased julge võitu eeldada. 50-50, ütlevad nad kui ühest suust. Mis on ka loogiline, sest tabelis on mõlemal nelja mängu järel vaid kolm Gibraltari käest võetud punkti. Suure tõenäosusega jagavad Eesti ja Küpros omavahel alagrupi neljanda-viienda koha.

"See on derbi!" iseloomustas matši Küprose peatreener Christakis Christoforou. "Eesti on kogenud tiim, kel palju koondises karastunud mehi. Niisamuti ei tasu unustada, et teie 23 mehest 16 mängivad välisklubides, mis on suur privileeg."

Martin Reim nõustus oma ametivennaga derbimääratluse osas. "Kuulume enam-vähem ühte rühma. Kellel parem päev, see on ses mängus tugevam," lausus ta. "Mõlemad on võimelised teisi alagrupikaaslasi üllatama, aga seni pole kummalgi see õnnestunud. Seega peame omavahel selgeks tegema, kes tabelis eespool on."

Kui Eesti koondis viimati Küprosega kohtus (2001 Tallinnas tehtud 2:2 viik), oli Martin Reim veel mängumees. (JAREK JÕEPERA)

Meeskonnad tulevad kohtumisele küllalt eri foonidelt. Kui nädala jagu Kreekas Thessalonikis laagerdanud Eestit kummitab novembris Brüsselis saadud 1:8 keretäis, siis Küpros jahib kolmandat järjestikust võitu. Novembris alistati valiksarja raames kodupubliku ees 3:1 Gibraltar ning kolmapäeval maavõistluses sama tulemusega Kasahstan.

Verevahetus Küprost ei sega

Christoforou sõnul pakatab saareriigi sats enesekindlusest. „Olen optimistlik, et meil õnnestub heade tulemustega jätkata, aga selleks peab iga mängija endast maksimumi andma,“ lausus ta.

Kasahhidele värava löönud ründaja Dimitris Christofi: "Ootame väga keerulist mängu. Meie koondise jaoks pole olemas kergeid matše, aga arvan, et suudame võtta kolmanda järjestikuse võidu. Favoriit puudub ja meie ainuke eelis on kodupublik."

Küprose koondisel on parasjagu käimas verevahetus, sest 12 palluril (25st) on pagasis alla kümne rahvusmeeskonna mängu. Ometi ei pea kohalikud ajakirjanikud seda mingit pidi miinuseks. Ka peatreener Christoforou mitte. "Meie noored on oskuslikud ja kirglikud. Neil on väga suur motivatsioon end koondise särgis tõestada ja võita," kiitis ta.

Tänane mängupaik. Avavile kõlab Eesti aja järgi 19.00. (Mart Treial)

Millist mängu Küproselt oodata? Reimi hinnangul on tegu hästi ründava, tehnilise ja kiire võistkonnaga. Samas välistas Eesti juhendaja, et Brüsselis nähvaka valguses minnakse pelgalt kaitsma. „Nii palju ettevaatlikumaks see meid ei muutnud. Kindlasti saime palju mõtteainet ja tarkust. Kui tahta rünnata ka võõrsil, peavad kõik asjad paigas olema,“ märkis Reim.

Eesti kapten Ragnar Klavan ei osanud enne mängu öelda, kas ka viik oleks täna rahuldav tulemus. See sõltuvat mängu käigust. Oma koduklubi Bialystoki Jagiellonia särgis Poola kõrgliigas suurepäraseid esitusi pakkuva keskväljamaestro Konstantin Vassiljevi sõnum oli lihtne: “Loodetavasti on kõik omal tasemel, suudame head mängu näidata, väravaid lüüa ja mingid punktid röövida.“