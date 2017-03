Reede õhtul peetud jalgpalli MM-valikmängus Iirimaa - Wales sai kodumeeskonna äärekaitsja Seamus Coleman võika vigastuse - Walesi kaitsja Neil Taylori hooletu ja jõhker tegutsemine tõi kaasa jalaluumurru.

Käimas oli kohtumise 70. minut, kui Taylor hindas olukorda valesti ja lendas Colemanile sisse nii, et tulemuseks pikk vigastuspaus. Kohtunik Nicola Rizzoli (Itaalia) näitas Taylorile kohe punast kaarti ning Coleman toimetati pärast väljakul esmaabi andmist haiglasse.

FULL VIDEO: This is why they won't show this as a replay!! Seamus Coleman terrible injury. Get well soon 🙏🏼 pic.twitter.com/Sy0WukNDae