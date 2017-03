Kui reporterid küsisid Martini käest, kas talle on kohale jõudnud, et tiim on kaheksa parema seas, oli juhendaja vastus konkreetne "ei". "Ma ei taha teie meeleolu alla tõmmata, ma olen väga õnnelik, aga ma ei tunne end praegu hästi, sest olen haige.

Aga me tulime siia tööd tegema. Me ei tulnud siia, et tähistada pühapäeval, tulime siia, et olla nädala lõpus heas tujus. Pühapäeval on kaks võimalust - kas oleme suurepärases meeleolus või nutame suuri pisaraid, muid võimalusi pole. Meeskond on võimaluse üle väga elevil ja oleme järgmiseks kohtumiseks kindlasti valmis."