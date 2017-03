Vormel 1 uue hooaja esimese kvalifikatsiooni võitnud Lewis Hamiltoni sõnul võib homsest võidusõidust oodata põnevust.

"Nädalavahetus on senimaani olnud fantastiline," rääkis Mercedese piloot pärast Albert Parki ringraja rekordiliselt kiiret läbimist. "Imeline on siin 11. korda olla, tunnen nagu alles eile oleksin siin pidanud esimese võidusõidu, kuid tegelikkuses oli see alles 2007. aastal.

Ma olen tiimi üle väga uhke ning Valtteri tegi samuti suurepräase esimese kvalifikatsiooni uues tiimis," jätkas britt. "Reegleid on tohutult palju muudetud, see on kõikidele väljakutse. Vahed on siiski väga väiksed ning usun, et tänavu tuleb väga pingeline võidusõit."

Teiselt kohalt alustab Ferrari sõitja Sebastian Vettel. "Meil on hea auto ning tiimitöö sujub, areneme iga päev. Ma polnud oma parima ringiga täielikult õnnelik, kuid Lewis tegi suurepärase ringi, mida poleks ilmselt keegi suutnud ületada. Aga homses võidusõidus saame kindlasti midagi teha ja konkurentsi pakkuda," rääkis sakslane.

Võidusõit algab homme Eesti aja järgi kell 8.