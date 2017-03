Red Bulli piloot Max Verstappen usub, et hooaja eel tehtud reeglimuudatused teevad sõitmise huvitavamaks, kuid võidusõidud ise igavamaks.

Austraalia GP-d viiendalt kohalt alustav hollandlane polnud kvalifikatsiooniga rahul. "Me ei sõitnud piisavalt hästi," rääkis Verstappen Sky Sportsile, kelle tiimikaaslane Daniel Ricciardo lendast kolmandas voorus rajalt välja ja alustab homme kümnendalt kohalt. "Oleme terve nädalavahetuse maadelnud probleemidega ning pärast talviseid teste mõistsin, et praegu ei saa paremini minna.

Meil on võrreldes Ferrari ja Mercedesega vähem jõudlust ning pole nendega sama kiired. Vormelit on keeruline õigesti tasakaalustada ja kui midagi muudame, mõjutab see koheselt üle- ja alajuhtimist."

Nagu tavaks saaanud võeti ka tänavu enne uut hooaega kasutusele uued reeglid, kuid Verstappeni arvates teevad need võidusõidud igavamaks. "Sõitmise mõttes olid reeglimuudatused õiged. Vormelid on palju kiiremad ja neid saab rohkem nautida, eriti kvalifikatsioonis, kus paagis on vähe kütust ja läbid kiireid kurve.

Aga võidusõidud tulevad palju igavamad, sest homme võidab see, kes juhib esimeses kurvis."