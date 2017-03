Korvpalliliigas NBA New York Knicksi meeskonnas mängiv Joakim Noah jäi vahele keelatud ainete kasutamisega ning 20 kohtumiseks palliplatsilt eemale.

Praeguseks pole veel teada, millist keelatud ainet Noah kasutas, sest NBA saadab ametliku pressiteate välja alles täna. ESPNi sõnul ei peaks aga Noah alates järgmisest hooajast kehtiva mängijate ja omanike vahelise leppe järgi ühtegi kohtumist vahele jätma.

32aastane Noah käis viimati platsil neljandal veebruaril. Keeld kehtib käesoleva hooaja viimaseks kümneks ning tuleva aasta esimeseks kümneks kohtumiseks.

Noah liitus Knicksiga suvel vabaagendina. Ta sõlmis meeskonnaga nelja-aastase lepingu, mis on väärt 72 miljonit dollarit. Prantsusmaa koondislane on tänavu kaasa teinud 46 kohtumises, milles on keskmiselt visanud viis punkti ja võtnud maha 8,8 lauapalli.