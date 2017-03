Pigem peame rahul olema, et taha null jäi, sest arvestavaid momente skoori avamiseks oli küll ja veel. Ent kord seisis palli teel Aksalu, kord keegi Eesti kaitsjatest, kord tootsid küproslased ise praaki. Mängupildi põhjal tuleb teenitud punktiga rahul olla.

Käib kohtumise 19. minut, kui mitu tuhat Küprose fänni esimest korda häält teevad. Aga noh, aeg ongi lõuna pool suhteline mõiste... — Mart Treial (@MTreial) March 25, 2017

2. Kuidas mõjutas mitte alanud liigahooaeg eestlaste mängu?

Mitte silmanähtavalt. Algrivistusest nelja mehe (Soomes mängiva Mihkel Aksalu ja „norralaste“ Karol Metsa, Nikita Baranovi ja Taijo Teniste) liigahooaeg pole veel alanud, mis tähendab, et nad tulid koondisesse enamjaolt kontrollkohtumiste pealt.

Kui seda fakti ei teaks, siis poleks aimanud. Vahest paremkaitsja Teniste rünnakule lülitumised olid tavapärasest ettevaatlikumad, aga raske öelda, kas see on tingitud võistlusmängupraktika puudumisest. Kaitsetegevuses olid kõik oma tavapärasel tasemel. Lisaks võib norida mõnede Aksalu väljatulekute ja –löökide kallal, kuid neid esineb ka kesk liigahooaega.

3. Kas Henrik Ojamaa õigustas enda kohta algrivistuses?

Nii ja naa. Jaanuari viimasel päeval taas Šoti kõrgliigasse siirdunud Ojamaa sammus enne tänast viimati juba hümnideks platsile 2014. aasta novembris EM-valikmängus San Marino vastu ehk enam kui kaks aastat tagasi. Sügisel sekkus ta nii Gibraltari kui Belgia vastu vahetusest.

Küprose vastu otsustas Martin Reim tehnilise Ojamaa esimesest minutist saati vastase kaitsjaid kollitama saata ja andis talle lõppeks 65 minutit. Maapõhja pole mõtet 26aastast meest needa, aga millegi erakordselt vaimustavaga ta ka hakkama ei saanud.

Reaalsus on muidugi see, et üleliia pall temani ei jõudnud, sest oli enamiku ajast kodumeeskonna käes. Seega võib arvata, et meie vasak äär polnuks oluliselt teravam, kui Ojamaad asendanud Siim Luts oleks ise kohtumist alustanud. Aga fakt on, et oma leiba (ehk teravaid läbimurdeid) tal täna küpsetada ja Küprose rahvale serveerida ei õnnestunud.

Henrik Ojamaa kolme Küprose mängija piiramisrõngas. (Reuters / Scanpix)

4. Kes oli platsi parim?

Dimitris Christofi. Klubijalgpalli Nikosia Omonias mängiv ründaja tekitas paremal äärel Dmitri Kruglovile oma hea tehnika ja väledate jalgadega kõvasti peavalu. Kahtluseta platsi teravaim mees.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Küpros - realiseerimist. Häid variante tekitati korralik arv, aga viimane viimistlus jättis tihtipeale soovida. Säärast raiskamist ei saa Küprose-sugune sats endale lubada. Just selle nahka kadusid neil täna kaks väärtuslikku punkti.

Eesti - söödukvaliteeti. Lubamatult palju lipsas sisse lihtsaid sööduvigu. Kohati tekitas see ohtu, sest kaaslased polnud pallikaotuseks valmis. Õnneks polnud Küpros varmas neid ära kasutama, aga võib kindel olla, et järgmine vastane Horvaatia on.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel treenerite ja mängijate kommentaarid.