Eesti jalgpallikoondise keskväljamees Mattias Käit sõnas pärast 0:0 viiki Küprosega, et lõpptulemusega võib pigem rahule jääda.

"Arvan, et see oli aus skoor," võttis 18aastane vutimees kohtumise kokku. "Võimalusi oli nii neil kui meil - Zenjov lõi latti, lisaks oli teisel poolajal veel variante. Muidugi on hea, et taga hoidsime nulli, aga kahju, et ise ees samamoodi."

Mängu esimesed pool tundi kulgesid võõrustajate täieliku domineerimise all. Miks?