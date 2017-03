Selle tõttu olime esimesel pooltunnil väga palju pallita. See jättis jälje ülesehitusse, sest pallita väsitad ja jooksed rohkem. Oli näha, et me polnud enam ülesehitusel nii teravad kui oleks pidanud.“

Vassiljevi uuest positsioonist tipuründes: „See oli taktikaliselt täpselt välja arvestatud Küprose mängijate ja plaani põhjal. Vassiljev oli see mängija, kes küsib keskkaitsjate juurest number kümne positsioonile palli. Nende keskkaitsjad on suuremad ja kohmakamad ja tema on see, kes suudab liinide vahelistesse taskutesse palli küsida.

Zenjov ja Ojamaa, kes olid nii-öelda ääres, pidid ruttu tulema keskele ja olema kaks ründajat. Tegelikult võib öelda, et Vassiljev ikkagi mängis üleshitusel kümne positsioonil, aga varjatud kujul. Äärekaitsjad pidid kõrgelt rünnakuid toetama.

Kaitsefaasi viiesest kaitseliinist (alumine poolkaitsja Karol Mets langes Nikita Baranovi ja Ragnar Klavani vahele): "Teadsime, et kui pallid äärtele lähevad, siis äärekaitsjad astuvad kiiremini [liinist] välja. Siis oli Karoli ülesanne vajuda keskkaitsjate vahele ja anda liinile pikendust. See toimis väga hästi, enamike pallide puhul olid meie keskkaistajd ülesannete kõrgusel."

Esimesed 30 minutit oli meil suuri raskusi üle paari-kolme täpse söödu lükkamisega. Kas see muutis Sind mingi hetk murelikuks?

"Eks treener ole murelik terve 90 minutit. (mõttepaus) Eesti koondise probleemiks on tihti mängu algused. Jäime nii Kreeka, Belgia kui Bosnia vastu kiiresti kaotusseisu.

Tahtsime esimesed kümmekond minutit palli lihtsamini kiiretele ründajatel liini taha viia. Aga need ei jõudnud sinna, vaid langesid vastase kaitseliini, kust nad tulid kiiresti tagasi. Sealt tuli palju pallikaotusi."

Keskendumisest selles valguses, et jälle said vastased esimesel minutil nurgalöögi: "See ei olnud magamisest tintgitud. Nurgalööke täitsa vältida ei saa. Täna üle hulga aja suutsime standardolukordades suhteliselt korralikult seista. Sellega on vaeva nähtud, loodame, et see töö hakkab vilja kandma. Võib-olla Küpros pole ka nii võimas standardites kui Kreeka ja Belgia, aga tähtis on kuskilt alustada."

Kas Kostja vangerdus on ka variant tulevikus?

„Arvan, et mida rohkem erinevat moodi võistkond mängida oskab, seda tugevam ta on. Eriti kehtib see meie kohta, kes pole nii võimsad, et iga vastasega oma mängu mängida nagu Belgia, kel kama kaks, kes vastas.