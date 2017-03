Enne kui võistlus alatagi on jõudnud, tuleb esimestel meestel juba halvad uudised vastu võtta. Daniel Ricciardo võistlus lõppes enne, kui see alatagi jõudis...

Heartbreak for @danielricciardo



His home race is over before it starts as he suffers technical problems on his way to the grid #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/l2AuhmaKRX