Kaksikud Kuna Kaksikute valitseja Merkuur on ühenduses Uraaniga, võib päev kaasa tuua kas ootamatusi, plaanide muutusi või kohtud kellegagi, kes annab su mõtetele sootuks uue suuna. Ettevaatust liikluses!

Vähk Mingi seik võib anda su plaanidele sootuks uue suuna või hakkad ise vanu asju uue nurga alt nägema. Samuti on võimalik, et keegi üritab sinu kallal midagi ajupesu sarnast teha. Jää endale kindlaks!