Šveitsis, Crans-Montanas freestyle-suusatamise rennisõidu juunioride maailmameistriks tulnud Kelly Sildaru sõnul ei olnud esikoha toonud võistlussõit tema tänane parim. "Alati saab paremini. Võistlus-run (laskumine – toim) polnud mu tänase päeva kõige parem, vaid pigem sinna keskele. Aga siiski parem nii mõnestki treening-run’ist," rääkis Sildaru. Kas võistlussõidu järel uskusid, et võit on sinu? "Arvamus puudus. Kõik teised tüdrukud on tugevad ja ei olnud esikohas kindel. Aga kui selgus, et võitsin, siis rõõm oli suur, nagu ikka."

Ons vahet kah, kas võidad X-mängud või juunioride MMi või hoopis mõne tavalisema võistluse? "Minul on võidujärgne tunne emotsiooni mõttes ikka üpris sama. Sest võistlused on samuti mingil määral ühesugused – lähen ju starti endast parimat andma."

Võistluspäev Šveitsis venis keerulise ilma – pilved ja udu – tõttu pikale ning kolme võistlussõidu asemel piirduti ühega, millele eelnes veel rohkesti ootamist. "Jah, päev oli pikk, aga ootamine samuti päris tore. Sai teiste tüdrukutega juttu rääkida. Igasugustest asjadest. Ka neist, mis pole spordiga seotud." Võistlusolud Sildarut ei kohutanud ega hirmu ei tekitanud. "Stardis ikka renni lõppu nägin, kuigi tõsi, väga tihti säärast ilma ei kohta. Aga hirmu polnud. Soojema ilmaga on lumi pehmem ja nii ka siin." Esimene tõsine – vähemalt ametliku tiitli järgi otsustades – rennisõidu võistlus on seni peamiselt pargisõidus tiitleid noppinud Sildarul nüüd selja taga ning muljed head. "Meeldib! Võib öelda, et mõlemad ühepalju. Rennisõit on hea vaheldus, nii pole vaja kogu aeg päris samasuguseid asju teha," sõnas Sildaru.