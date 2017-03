Ohu märgid, et mängijate pead on liiga kuumad, olid üleval. Vaid minut varem tegi Walesi liider Gareth Bale jõhkra bea John O'Shea vastu, ent pääses imekombel kollase kaardiga. Iirlase jalale tehti hiljem mitu õmblust, sest Bale'i putsakorgid tekitasid korraliku haava. "Arvestades Seamusega juhtunut mul vedas. Aga mõnel teisel õhtul välkunuks punane kaart kaks korda," sõnas O'Shea.

Eelmise suve EMil poolfinaali jõudnud Walesi peatreener Chris Coleman pahandas päris paljusid vaatlejaid, sest keeldus kohtumise järel Bale'i ja Taylori tegusid hukka mõistmast, vaid tõdes: "Kas tõesti tegime ainult meie üle piiri läinud vigu? Kas Gareth Bale on tule all, sest ta on Gareth Bale? Kas juhtunu oli tegelikult nii hull?"