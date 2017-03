Eesti paremad korvpalliklubid BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool langesid läinud nädalal Balti liigas konkurentsist, jättes finaali Leedu siseasjaks. Kalevi puhul kerkis üles selge küsimus: kas poleks Balti liiga nimel pidanud mõne Ühisliiga mängu ohverdama?

Oli ju Balti liiga koht, kus "võinuks midagi näppude vahele jääda". Ühisliigas oli aga play-off’i lootus praktiliselt kadunud. Kalevi peatreener Alar Varrak andis intervjuudes mõista, et Ühisliiga on vähemalt sama tähtis kui Balti liiga. Ta märkis, et kui tahtnuks valmistuda ainult Balti liiga mänguks, andnuks ta nädal tagasi kohtumises Minski Tsmokiga näiteks kõigile võrdselt 20 minutit mänguaega. Õhtuleht uuris, kas peatreeneriga sama meelt on nüüd, tagantjärele ka Kalev/Cramo president Ivar Valdmaa?

"Me ei lähe ühtegi mängu poole vinnaga mängima," vastas Valdmaa kindlalt. "Lootsime, et suudame Prienai ka praeguses olukorras ja olemasolevate jõududega üle mängida. Palju puudu ei jäänud, kahjuks sai enne lõppu siiski jõud otsa.

Kuigi play-off’i pääsemise võimalus on kadunud, on VTB Ühisliiga meile algusest lõpuni tähtis. Meie ülesanne on kõigis mängudes võidelda maksimaalselt ja esineda võimalikult hästi, et olla kõigile vastastele võrdväärsed partnerid."