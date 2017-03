Vahel on nii, et vaatad 90 minutit jalgpalli, aga pärast lõpuvilet kehitad õlgu ja tatsad tuima näoga minema. Eesti koondise laupäeva õhtune 0:0 viik MM-valikmängus Küprosega liigitub just rubriiki "ei liha ega kala".

"See oli hästi teenitud punkt," sõnas Konstantin Vassiljev, kes mängis saareriigis üllataval kombel tipuründes. "Eesti koondise jaoks on võõrsilt punkt alati hea, kui vastas pole just San Marino."

Nõus. Tulemus pole paha, aga mängupilt oli oodatust kehvem. Esimesed 30 minutit kuulusid täielikult Küprosele. Kaitsefaasis 5-4-1 ja rünnakul 3-4-3 asetust kasutanud Eesti oli suures hädas rünnaku ülesehitamisega. Väite ilmestamiseks üks kõnekas fakt: eestlased suutsid alles 29. minutil lükata järjest üle viie täpse söödu.

Kas Vassiljev tipus tasus end ära?