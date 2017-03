Vormel 1 2017. aasta MM-sarja avaetapp Austraalias, Melbourne’i ringrajal lõppes Sebastian Vetteli (Ferrari) võiduga. Sakslase esimene triumf pärast 2015. aasta Singapuri GP-d tõestas, et valitseva maailmameistri Mercedese võimuperiood on läbi.

Hamilton õnnitles finišis 2010-13 Red Bulli roolis neli järjestikust MM-tiitlit võitnud Vettelit, aga lubas, et ees ootab kibe võitlus. "Tuleb pingeline hooaeg, aga usun siiralt, et suudame Ferrarist jagu saada. Täna oli hea võitlus, ootan innuga järgmist Grand Prix’d," sõnas kolmekordne maailmameister Hamilton.

Vettel rõhutas, et 19 võidusõitu ootab veel ees: "Väga pikk tee on veel minna ja peame end veel mitmel moel tõestama, kuigi praegu oleme rahul. Ent oleme omadega märtsis. Saan aru, et inimesed on põnevil, aga meie peame keskenduma tööle."

"Ma ei ütleks, et olen rahul, aga kui asetame kahe hooaja vahel juhtunu – pean silmas tohutuid reeglimuudatusi – konteksti, siis suutsime avaetapil konkurentsi pakkuda ja kaotasime esikoha napilt. On asju, mille üle uhkust tunda," rääkis Hamilton.

Hamilton märkis, et ilmselt ootavad teda ja Vettelit ees põnevad duellid. "Sel hooajal on parimad sõitjad esirinnas. Muidugi oleks tore, kui Fernando Alonso kah konkurentsi pakuks, aga paistab, et niipea ta meiega ei liitu (McLareni töökindlus on endiselt kehv, esipiloot pidi 50. ringil tehnilise probleemi tõttu katkestama – toim). Ent Sebastian on neljakordne maailmameister ja ei kao vormel 1-st niipea. Olen tänulik võimaluse eest temaga konkureerida!" lausus Hamilton.