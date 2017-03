Oranž tenniseseelik ja sinine spordisärk – Anett Kontaveit (WTA 112) ja Simona Halep (WTA 5) kandsid Miami tenniseturniiri kolmanda ringi kohtumises nõnda sarnaseid riideid, et neil oli raske vahet teha. Eristamisel ei aidanud kaasa ka mängu kvaliteet – kuigi maailma edetabelis lahutab naisi üle 100 koha, näitasid absoluutset tipptennist kohati mõlemad.

Mängu kokkuvõttes läks kõik favoriit Halepi soovide kohaselt – võit tuli 56 minutiga 6:3, 6:0. Samas ei räägi tablool seisnud numbrid matšist täit tõtt, sest Miamis kolmandat asetust omanud rumeenlanna pidi paremuse maksma panemiseks valama ohtralt higi.

Eriti isukalt hakkas Kontaveit Halepile vastu esimeses setis. Kui maailma viies reket andis eestlannale vähegi lihtsama palli, ründas meie tennisist seda isukalt ning enamikel juhtudel ka edukalt. Sealjuures ei kartnud Kontaveit teha riskantseid otsuseid – Halepi teisel settpallil lõi Eesti esireket geimiseisu viigistamiseks nõnda oivalise stopp-palli, et pooltühi Miami tennisekompleksi peaareen sumises heakskiidust.

Lõpuks Kontaveit aga murdus. Seda nii esimese seti lõppvaatust kui tervet teist mängupoolt silmas pidades. Raske on oletada meie piiga teise seti ohtrate lihtvigade põhjust, aga kindlasti mängis selles rolli ka lämbe Miami õhtu, mis enam kui 20-kraadist õhutemperatuuri võimendas.

Vaatamata Halepilt saadud kaotusele, tuleb Kontaveidi Miami turniiri pidada edukaks. See väljendub ka tema kohas järgmises maailma edetabelis – virtaalses paremusjärjestuses on eestlanna tõusnud 100. kohale, ent veel pole välistatud, et mõnel teisel turniiril kaasa tegev konkurent temast enne uue tabeli väljatulekut möödub.