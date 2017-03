Tugevakoosseisulisel Miami tenniseturniiril 32 tugevama sekka jõudnud Anett Kontaveiti teekonna peatas läinud ööl rumeenlannast maailma viies reket Simona Halep. Võitja arvas, et mängis oma tänavust parimat tennist.

"Olin enesekindel, teadsin, mida pean tegema: suruma teda ja panema jooksma. Tegin mõned punktilöögid, mis oli mulle väga hea. Liikusin hästi, nii et kõik sujus täna õiges suunas," rääkis Halep WTA kodulehele pärast Kontaveiti alistamist 6:3, 6:0.

Rumeenlannat on tänavu seganud põlvevigastus, ta polnud enne Miamit veel ühelgi turniiril saanud kaht võitu järjest. Nüüd see lõpuks õnnestus. "Tundsin end staadionile tulles hästi. Töötan iga päev, ühel hetkel pidid asjad paranema. Tundsin, et mängin oma selle aasta parimat mängu. Valu ei sega enam liikumist, olen kindel ja see on tähtis."