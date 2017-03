Maik-Kalev Kotsar jõudis Lõuna-Carolina ülikooli koosseisus teatavasti NCAA meistrivõistluste Final Fouri, kui Eesti aja järgi eile hilisõhtul alistati Florida 77:70.

208 cm pikkune Kotsar oli võidu üks peaarhitekte, sest ta viibis väljakul tervelt 36 minutit ning kogus 12 punkti ja 3 lauapalli. Tema hooaja keskmised näitajad on 23,8 minutit ja 5,7 punkti. Eile seisis ta aga Lõuna-Carolina mängu nurgakiviks olevas kaitses nõnda hästi, et treener Frank Martin ei saanud noormehele palju puhkust anda.

Kotsar oli üks kolmest pressikonverentsile kutsutud mängijast ning ta kiitis toimunu imeliseks. "Loomulikult lootsin siia ülikooli tulles, et midagi niisugust võiks juhtuda. Aga kas ka arvasin, et juhtub? Kindlasti mitte. See on uskumatu tunne!"