Kas nägite seda ette? Ei, mitte keegi ei näinud. Lõuna-Carolina kaotas enne kohamängude algust viimasest üheksast mängust kuus. See polnud just kaitse, mis on viimase kahe nädala jooksul vastased maha murdnud. Nendes kaotusmängudes tabati väljakult keskpärase 48 protsendiga. Aasta jooksul kaitsega end üles töötanud tiim kaotas osa oma hiilgusest.

Tolles kohtumises oli Lõuna-Carolina vastane selge soosik. Ülinimeka treeneri Mike Krzyzewski koolkond seab ses liigas standardeid, eriti märtsis. Olgem ausad, keegi ei näinud Lõuna-Carolinal võimalust. Kui turniiritabel avaldati, uurisid kõik, kuidas on võimalik saada piletit oodatud Elite Eight' mängule Duke - Villanova.

Kotsari meeskonnakaaslase Sindarius Thornwelli sõnul ei pööratud sellele tähelepanu ja usuti enda võimalusse. Ning piltlikult võib öelda, et vastane võeti kruustangide vahele.

Duke tabas esimesel poolajal 8 kolmesest 5, pärast vaheaega aga 19st 5. Teisel poolajal visatud 65 punkti vallutas küll pealkirjad, kuid tegelikult tehti mäng ära kaitses. Duke tegi lõpuks 18 pallikaotust, nende mänguplaan lendas vastu taevast. Ning just see kaitse andis võimaluse nõnda võimsaks rünnakupuhanguks.

Sellest teisest poolajast saati leidis Lõuna-Carolina oma identiteedi. Gamecocks (nõnda meeskonda nimetatakse - toim) võib kaotada stiilipunkte, kuid võita mänge.

"Me oleme niisugused," lausus peatreener Frank Martin. "Meie suhtumine on paigas. Inimesed räägivad neist, kes on meilt lahkunud. Nad on läinud seepärast, et ei taha mängida nii kõvasti nagu Sindarius Thornwell või Duane Notice. Võitleme trennides kõvasti. Ja võitleme mängudes kõvasti.''