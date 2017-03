Venemaa jalgpallikoondis kaotas mõne päeva eest Krasnodaris peetud sõprusmängus Elevandiluurannikule 0:2 ning see pani tuleval aastal MMi korraldava riigi spordiüldsuse mõistagi keema. Õli valab tulle aga veel üks skandaal.

Nimelt avaldas REN TV ekskoondislase, Moskva Lokomotivi poolkaitsja Dmitri Tarassovi kommentaari mängu kohta. Too tegi kaasmaalased pihuks ja põrmuks: "Nad on lollid! Luuserid! Venemaa ei oska üldse mängida. Fännid peaksid meeskonnale sisse sõitma, siis hakataks paremini mängima."

Tarassov lükkas oma Instagrami kontol uudise ümber, öeldes, et tema pole koondise teemal telekanalile üldse mingeid kommentaare jaganud. "Tark ja terve mõistusega inimene saab kohe aru, et sellist Vale-Dmitri suhu pandud juttu saaks rääkida ainult jalgpallikauge inimene," kirjutas Tarassov.

REN TV omakorda aga teatas, et avaldatud info on õige ja jutt tuli just Tarassovi suust. "REN TV ajakirjanikud on varem helistanud täpselt samal telefoninumbril ja saanud muudes küsimustes just Dmitrilt vastuseid," kinnitas telekanal.