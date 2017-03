Õpin Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal.

Nagu Gerd Kanter enne nalja viskas, kas on tõesti potentsiaali, et tulevikus hakkad dopinguproove võtma?

Usun, et see on võimalik.

Millised on sinu eesmärgid algavaks hooajaks ja kuhu tahaksid suve lõpuks isikliku rekordi viia?

Loomulikult tahan ma oma taset tõsta. 6.33 (Lauriku isiklik rekord – toim) ei ole minu meelest nii hea tulemus. Selle suve peamine eesmärk on U23-vanuseklassi EM, kus miinimumeesmärk on lõppvõistlusele pääsemine.

Noored järelkasvutiimi liikmed koos patrooni Gerd Kanteriga. (Tiina Kõrtsini)

Ksenija Balta tõttu on Eestist saanud korralik kaugushüpperahvas. Kui oluline on sinu jaoks, et kaugushüpe rohkem pildis on? Kas saad sellest mingit ambitsiooni juurde? Kas Ksenija tegemised on kuidagi eriti tähtsad?