Eesti jalgpallikoondis võõrustab homme kell 19 Lillekülas maavõistlusmängus Horvaatiat. Vastaste peatreener Ante Cacic möönas, et tulemusest olulisem on katsetada neid mehi, kes valikmängudes üleliia platsile ei pääse.

"Tulemus pole küll maavõistlustes põhiline, kuid hea resultaat on siiski oluline. Soovin homme katsetada nii palju mehi kui võimalik. Eriti neid, kes ei saa valikmängudes platsile," sõnas Cacic Eesti ajakirjanikele.

Eestit iseloomustas ta kui kõva töövõimega satsi. "Horvaatia on siin kaks korda mänginud ja mõlemad korrad on olnud väga rasked (ilmselt pidas ta silmas 0:0 viiki aastal 2010 ja 1:0 võitu aastal 2007, aga tegelikult on horvaadid siin kokku neli korda käinud - M.T.). Ootame sama ka homsest."

Kas Luka Modrici ja Ivan Rakitici puudumine muudab teie mänguplaani? "Muidugi see muudab asju kui maailmaklassi mehi nagu Modric ja Rakitic pole tiimis. Aga meil on väga-väga head mehed nende asemel, kes on juba näidanud, et suudavad ühel päeval neid asendada. Eelkõige pean silmas [Mateo] Kovacicit, [Marko] Pjacat ja [Andrej] Kramaricit."

Kas sääraseks mänguks on raske oma mehi motiveerida? "See on mu 20. mäng Horvaatia peatreenerina. Oleme varemgi sõprusmänge pidanud ja meestel pole kunagi motivatsiooniprobleeme olnud. Nad mängivad oma riigi eest alati kirega."