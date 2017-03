Tänavusel hooajal USA ülikoolikorvpalli kõrgeima divisjoni meeskonnaga liitunud Maik-Kalev Kotsari muinasjutuline teekond jätkub, kui Lõuna-Carolina Gamecocksiga on jõutud nelja parima sekka. Kui kõrgele orbiidile on Kotsari täht võimeline lendama?

Vähesed julgesid uskuda, et õblukesest Sakust pärit poisi tiivad kannavad teda juba 20. eluaastaks nõnda kõrgele. Kotsar viskas veerandfinaalis Florida Gatorsi vastu rohkem kui 20 tuhande pealtvaataja ees kuulsas Madison Square Gardenis kohtumise ühe otsustava korvi, kogus 36 mänguminutit ja aitas meeskonnal lunastada koha NCAA finaalturniiril. Vägev, igast otsast vaadatuna!

"See on juba praegu Eesti üks suuremaid spordisündmusi," kirjeldas oma emotsioone Kotsari parimaid sõpru Ivo Van Tamm. "Kurat! See on ju oma poiss väiksest Sakust, kes paneb seal välismaal," sekundeeris talle Kotsari endine trennikaaslane Anthony Enden. Julgemad usuvad lausa, et varsti pole Martin Müürsepp enam ainuke NBAs mänginud Eesti korvpallur!

Milline oli Maik-Kalev enne USAsse siirdumist? Kuidas on tal õnnestunud nii kõrgele jõuda? Mis teda ees võib oodata? Uurisime vastuseid Eesti korvpalli hetke kõige kuumema nime tegemistega hästi kursis olevatelt inimestelt.