Endine tippjalgpallur pajatas oma elust pärast naise surma BBC dokumentaalfilmis "Rio Ferdinand: elu ema ja isana." 38aastase mehe sõnul pidi ta leidma endast jõudu igal hommikul voodist tõusmiseks. Esimesed paar nädalat olid hullud.

"Ükskõik kuhu ma ka ei vaadanud, nägin Rebeccat. Ma hakkasin mõtlema lõunasöögile. Ma polnud varem kordagi sellele isegi osanud mõelda. Ma vaatasin köögiriistadele otsa ja mõtlesin endamisi, et ma tean, mis sa oled, aga ma ei tea, kuidas sa töötad.

Väiksed asjad ajasid mind vihale. Kui olin lastega restoranis söömas ja nägin täielikku perekonda terve emaga, läksin endast välja. Ma olin hämmingus, kuidas Rebeccal võis nii halvasti minna," tunnistas Rio.

Valu leevendamiseks hakkas mees jooma. Teda piinasid mõtted Rebecca viimastest päevadest, mil ta ei leidnud julgust abikaasaga rääkida. .

"Mu emotsioonid möllasid. Mul ei avanud kordagi võimalust küsida X, Y ja Z kohta. Mida ta soovis kinkida poiste 13. sünnipäevaks? Mida ta soovis anda teismelise ikka jõudnud tütrele? Ma ei tahtnud küsida. Sportlasena polnud kaotuse tunnistamine osa minust. See kandus üle eraellu ja hakkasin puuduvatest vastustest mõtlema alles pärast tema surma.

Rebecca küsis mu käest, mis saab siis, kui ta peakski surema. Ta üritas asjadest rääkida, aga ma ei julgenud. Praegu vaatan tagasi ja soovin, et oleksin olnud avatud tunnetele ning mõistnud, mida ta soovis. Viimane kord, kui ta oli kodus enne haiglasse minekut, üritas Rebecca minuga rääkida, kuid ma ei tahtnud. "Sinuga saab kõik korda, millest sa isegi räägid? Miks sa räägid nii negatiivsetest asjadest?" küsisin tema käest."

Kuid elul olid kurvad keerdkäigud ning naine suri teisel mail. Algus oli raske. Rio ei teadnud, mida laste ema neile soovis ning pidi elus esimest korda kõigega ise hakkama saama. Kuid endine sportlane sai õigepea aru, et elu Lorenzi, Tia ja Tate’iga peab edasi minema.

"Hommikuti ärgates mõtlesin, et pean lapsed kooliks valmis saama. Varem oli sellega Rebecca tegelenud. Ta valmistas eelmisel õhtul toidu, pani riided valmis, muretses raamatute ja koolikottide pärast. Pärast tema surma jooksin mina elus esimest korda majas ringi. Mind tabas paanika, kuid siis jõudis reaalsus kohale - pean olema nii ema kui ka isa.“

Rio suurim mure oli Rebecca surma mõju nende kolmele lapsele. "See on üks asi elus, kus mul pole neile vastuseid ette anda. See hirmutab ja paneb muretsema. Mul on raske, kui nad ei räägi. Ma tahan teada, millest nad mõtlevad. Kas nad muretsevad? Kas nad on õnnelikud või kurvad?

Ma tahan meeleheitlikult teada, aga ma ei soovi neid hirmutada. Ma vajan abi. Seda ma tean."

2002.-2014. aastani mängis Ferdinand Manchester Unitedis, kus võitis kuus Premier League'i tiitlit ning ühe Meistrite liiga karika (ANDREW YATES)

Liiklusõnnetuses abikaasa kaotanud Ben Brooks-Dutton asutas 2012. aastal The Gentleman's Room'i (Härrasmeeste tuba - toim.). See "klubi" on mõeldud pärast naise surma üksikisadeks jäänud meestele, kes saavad jagada oma hirmutavaid jutte tragöödiatest, olla teineteisele toeks ning anda nõu. "See on nagu julm kaardimäng, kus kõik "üritavad" teist üle trumbata oma jubeda looga," kirjeldas üks Härrasmeeste tuba liige.

Alguses ei tahtnud Rio Ferdinand teraapiast midagi kuulda. Lõuna-Londonis töölisklassi peres üles kasvanud poisina tundus talle harjumatu rääkida täielikule võõrale oma naisest ning enda sügavaimatest emotsioonidest.

Lõpuks andis ta alla. Ta teadis, et ei tule toime ning kolm last sõltusid temast. Rio liitus Härrasmeeste klubiga ning sai sealt igati väärt nõu. "Sa pead laste ees vahetevahel naeratama," rääkis golfar Darren Clarke, kes kaotas oma abikaasa 2006. aastal vähile. "See on parim asi, mida saad nende heaks teha. See kandub neile üle nii nagu sa ise ka ei usu."

"Ma sain näidata enda emotsioone. Mu lapsed said "õiguse" nutta," rääkis emotsionaalne Ferdinand telekaamerate ees. Talle lisas julgust kohtumine teismelise Emily Hattoniga, kes kaotas oma ema väga noores eas. Ta soovitas Riol valmistada tütrele ja kahele pojale mälestuste purgi.

Praegu töötab Rio Ferdinand BT Spordis jalgpallieksperdina. (John Sibley)

Selle eesmärgiks oli igakord paberile joonistada või kirjutada, kui neile meenub nende emaga midagi positiivset või naljakat. Tulemused olid imelised. "Pärast seda näitasid nad esimest korda emotsioone ja saime rõõmsalt nende emast rääkida."

Paar nädalat pärast Rebecca surma lahkus Rio Ferdinand suurest jalgpallist. Praegu töötab ta BT Spordi stuudios eksperdina, kuid peamine kohustus on olla oma lastele ema ja isa eest.

Hiljuti ostis mees lastele Rebecca meenutamiseks nende ema lemmik lõhnaõli. "Ma tunnen vahepeal selle lõhna, kui nad on seda patjade peale lasknud. See laseb neil paremini magada."