Kümnevõistleja Taavi Tšernjavski kuulub teist aastat järjest Utilitas järelkasvutiimi ja tõdeb, et igakuine lisatoetus on noore sportlase jaoks äärmiselt oluline.

"Sellest on väga palju kasu. Isiklikult kasutan toetust massööride kasutamiseks ja spordivahendite ostmiseks," ütleb Tšernjavski, kelle kümnevõistluse isiklik tippmark on 7744 punkti.

Tšernjavski saab täielikult spordile keskenduda ja muud elulised kohustused tema tippu pürgimist ei sega. "Saan öelda, et olen täiskohaga sportlane. Tegelen ka õpingutega, kuid see on tsükliõpe ja käin kuu jooksul koolis viis-kuus korda. Saan õpinguid sättida treeningute järgi, mitte vastupidi."

Mida noor mitmevõistleja õpib? "Tallinna Tervishoiukõrgkoolis õpin sellist huvitavat ala nagu terviseedendus. Seda on Eestis juba 15 aastat õpetatud ja ala põhiline eesmärk on haiguste ennetamine. Suund on üsna poliitiline – ehk satun kunagi tööle näiteks Sotsiaalministeeriumisse."

Vaata videot ja saa teada, millise eesmärgiga läheb Tšernjavski vastu suvisele U23 EMile ja milline tulemus võiks sealt medali tuua.