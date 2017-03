Neljapaadi koosseisus Rio de Janeiro olümpiamängudel pronksmedali võitnud sõudja Andrei Jämsä käis täna Tallinnas uuringutel, sest teda vaevab seljahäda, mis ei lubanud tal esimeses Horvaatia veelaagris täiskoormusel treenida. Kui sõudjate treener Matti Killing lausus sõudeliidu kodulehele, et Jämsä selg valmistab talle muret, siis mees ise pakatab optimismist. „Olen 99% kindel, et seal pole midagi hullu. Täna tehti igasugu pilte, homme-ülehomme oleme targemad,“ sõnas ta telefonitsi Õhtulehele. „Mõnikord tekib tugeva trenni ajal kangestus ja kerge peavalu. Aga ma ei ole üldse mures, sest see juhtus pärast olümpiat ning MM on veel kaugel (septembri lõpus – M.T.). Kui võrrelda Allariga (Raja – M.T.), siis temal oli valu enne olümpiat ja koguaeg. Vaat see on mure!

Võib-olla pean korraks sõudmisest eemale hoidma, aga käisin talvelgi vee peal. Väike paus pole üldse hull. Meil kõigil (neljapaadi liikmetel – M.T.) on olnud aastaid, kus vahel isegi keset suve pidi mitu nädalat kuni kuu sõudmisest eemal olema. Kui on nii pikk kogemus, siis tuleb tunnetus kiiresti tagasi. Peaasi, et saab üldist teha, siis tuleb vorm kiiresti.“

Eile lõppenud esimeses kolmenädalases Horvaatia laagris treenis Jämsä individuaalse programmi järgi ühepaadil. „Ühesega on kindlasti parem, võtad oma rütmi. Neljases on ikka mingid väikesed rabelemised, eriti [hooaja] alguses. Aga jah, nii ei ole, et üldse ei saa trenni teha ja leban voodis. Ma isegi sõuan, seega ei tohiks midagi hullu olla. Lihtsalt häda ei kao ära.“ Ta lisab, et tegelikult ilmutas mure end juba enne olümpiat. Aga see olevat raske hooaja lõpusirgel normaalne, et kuskilt miskit valutab. Küll aga polnud ootuspärane, et probleem ei kadunud sügisel ära, vaid ilmutas end tugevamate treeningute ajal taas.