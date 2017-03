Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Jean Todti sõnul on möödasõitude vähenemine hind, mida tuleb maksta, et saada vormelid vaatemängulisemaks. Hooaja avaetapil tehti rajal kõigest kaks möödasõitu, mullu samal võistlusel aga tervelt 26. Portaali Autospordi sõnul kinnitas Austraalia GP talvel testimisega tekkinud kartusi, et tänavu näeb vähem ülevõtmisi, sest autod toetuvad rohkem aerodünaamikale ning rehvid kuluvad vähem. Juba enne Austraalia GP-d tõdes Todt, et tänavu möödasõite nii palju ei näe, kuid fännid ei pea muretsema, sest vormelid on vaatemängulisemad.

"Autospordis on möödasõidud koguaeg olnud problemaatilised" vahendab Autosport Todti sõnu. "Mäletan, et 20 või 30 aastat tagasi ei suutnud värskete rehvidega vormel kulunud rehvidega vormelist mööda sõita mis sest, et vabas vees oli ringi peale kolm-neli sekundit kiirem. Nii raske oli mööduda.

Ilmselgelt on tänavu konkurentidest möödasõitmine raskem, aga oleme otsinud viise, kuidas seda lihtsustada nagu näiteks DRS ja teiste tehnoloogiatega. Samas võib olla on vähem möödasõite hind, mida peame maksma, et saada laiemad autod parema aerodünaamikaga," rääkis Todt. FIA koguneb pärast hooaja teist etappi Hiinas, et vaadata üle DRS-i alade pikkused. Pärast Shanghai ringrajal peetud võistlust on liidul selgem pilt, kui palju raskem on ikkagi mööda sõita.