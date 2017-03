Tartlaste 24:10 edu kolmandal veerandajal. Poolaja 29:32 kaotanud Tartu alustas teist poolaega 14:0 spurdiga ega võtnud jalga gaasipedaalilt ja jätkas veerandaja lõpuni täiega. Kalev ei teinud väga midagi valesti, kuid erinevalt vastastest visked ei tabanud - ka mitte väljamängitud kohtadelt. Kui lõpuks mõni pall ka korvi hakkas vajuma oli kahekohaline vahe juba sees ning see vaid suurenes.

Balti korvpalliliiga pronksimatš on tänavu Eesti siseasi - BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool pidasid Tallinnas "esimese poolaja", külalised võitsid 72:60 ning kas tuleva nädala mäng kodus tähendab neile ainult medalite vormistamist? Võtame mängu kokku seitsme võtme abil.

Mitte just parimal moel. Haigestunud Varrakut asendasid abitreenerid Indrek Reinbok ja pärast kaks kuud tagasi tehtud jalalõikust esimest korda mängule tulnud Martin Müürsepp, kes liigub praegu veel karkude abil. Esimesel poolajal oli Kalevi mänguplaan paigas, meeste rotatsioon selge ning kohe algusest haarati kerge initsiatiiv. Reinboki tehtud vahetused rütmi ei rikkunud. Ent teise poolaja alguses anti ohjad käest ning viimasel veerandil satuti juba paanikasse ja hakati kiirustama.

3. Kas Balti liiga kolmas koht huvitab meeskondi?

Huvitab küll. Ehkki väga paljude võistluste kolmanda koha heitlused ei paku asjaosalistele enam suurt huvi ning nii Kalev kui ka Tartu noolisid Balti liigas ju esi- või minimaalselt finaalikohta, ei saa tänase mängu kohta öelda ühtegi paha sõna. Meeskonnad alustasid esimesest lahtihüppest isukalt ja võitluslikult ning jätkasid samas võtmes lõpuni.Ses põhimõttelises vastasseisus ei taha keegi kunagi kaotada.

4. Kes olid mängu paremad?

Branko Mirkovic ja Janari Jõesaar. Mirkovic oli Kalevi stabiilsemaid ning aitas kolmandal veerandil oma korvidega meeskonnal vähegi mängus püsida. Kokku temalt 17 punkti ja 4 korvisöötu. Energiliselt tegutsenud Jõesaarel oli juba 22. minutil kaksikduubel koos. Mängu lõpuks kogus ta 14 punkti ja suisa 16 lauapalli, neist 7 ründelauast!

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalev vältima suurt mõõna. Sellest on hooaja jooksul juba nii palju räägitud, et siin pole enam midagi uut, kuid 0:14 sunnib ikkagi. Kui hooaja järelejäänud heitlustes tahetakse suure konkurendiga sammu pidada, ei tohi niisuguseid asju väga sisse lasta. Tartule pole väga palju soovitada - meeskond on viimase kuu jooksul saavutanud hea rütmi ning otsiva esimese poolaja järel tõestati seda ilmekalt. Juurde saab panna veel ründevigade vähendamise arvelt.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?