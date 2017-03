Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) eilsel üldkogul valiti organisatsioonile järgmiseks neljaks aastaks president ja juhatus. Alates 2007. aastast alaliitu juhtinud Aivar Pohlak pälvis ühehäälse toetuse (86 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu) ja jätkab presidendina 2021. aastani.

Pohlak selgitas siseopositsiooni puudumist nii: "Järelikult on midagi tehtud õigesti. Kui väljapoole vahel tundub, et debatti ei olegi, siis ühehäälse toetuse põhjus on, et tegelikult on kogu jalgpalli kogukond väga hästi kaasatud.

Meil eksisteerivad erinevad mehhanismid, kuidas otsused sünnivad. See juhtub jalgpalliga tegelevate klubide kaasamise kaudu. Mina võibolla paistan organisatsiooni juhina nende asjade tagant teistest rohkem välja, aga jalgpallistruktuuridele on ka omane, et kui asjad on hästi, siis nad ongi. Ja kui ei ole hästi, siis juhtiv persoon ei saagi kandideerida."

Enne hääletamist esines Pohlak nii aruandega eelmise nelja-aastase perioodi kohta kui ka tutvustas plaane järgmiseks neljaks aastaks. "Möödunud neli aastat olid EJLi üks tormilisemaid perioode. Toimus väga aktiivne kasv erinevatel tasanditel. Tänaseks oleme ületanud 22 000 harrastaja piiri ja noorte Eesti meistrivõistlustel mängib sel aastal üle 500 võistkonna," märkis Pohlak.