"Kui lähed mängu juhtima, see annab lisaenergiat ja lisamotivatsiooni edasi pingutada. Horvaatia küll surus kõvasti - esimene poolaeg oli ikka väga raske, kaitsesime praktiliselt oma kastis. Aga arvan, et oli väga ilus mäng ja publikule ka atraktiivne."

Võrreldes laupäevase Küprose mänguga oli näha, et Eesti nautis jalgpalli ega polnud nii krampis. Miks? "Treenerid rääkisid enne mängu, et uue aasta esimene mäng koduväljakul. See suutis meid kuidagi jube hästi üles kütta. Kõik läksid hea tuju ja emotsiooniga väljakule. Kõik sujus jube hästi."

Oled Sa nõus, et Horvaatia oli pisut tujutu? "Kindlasti. Esimesel poolajal mängisid nad väga hästi, aga teisel oli näha frustratsiooni ja kätega vehkimist. Küll on plats kehv ja kohtunik vilistab valesti. Kui ma õigesti aru sain, siis korra üks horvaat ütles, et me mängime ragbit.