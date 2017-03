Eesti jalgpallikoondise mängujuht Konstantin Vassiljev sõnas pärast 3:0 võitu Horvaatia üle, et üheksapäevane laager oli meeskonnale väga tähtis, sest aitas kaasa ühtsustunde tekitamisele.

Mis oli võidu võti? "Kaitsetöö toimis täna tõesti väga hästi, nagu Eesti meeskonnal peabki. Horvaatidel olid probleemid meie kaitseliini ülemängimisega. Ja realiseerimine oli tipptasemel – kolmest-neljast võimalusest lõime kolm väravat. Ning õigetel hetkedel tegid mõlemad väravavahid vajalikke ja häid tõrjeid. Mihkel Aksalu tõrje esimese poolaja viimasel minutil oli võib-olla isegi kohtumise võtmemoment."

Kust tuli vabadus ja lõbusus, millega Eesti täna mängis? "Kui oli lõbu näha, siis väga hea! Võib-olla on tagasi tunne, et Eesti meeskond ongi nagu üks organism, kus kõik mehed teavad, mida on vaja teha. Eesotsas olevad mehed on nüüd samuti Eesti jalgpalliga seotud ja meil kõigil on igas mängus midagi kaotada. Olukord annab juurde usku ja jõudu, et kõik läheb paremaks."

Kui tähtis oli meeskonna jaoks üheksa koos veedetud päeva? "Kindlasti väga tähtis. Koondise treenerite põhiprobleem on ju aja puudus meeskonna ühtsuse tekitamiseks. Väga hea, et aasta alguses avanes võimalus üheksa päeva üheskoos veeta. Sõidame nüüd kõik hea tujuga tagasi koduklubidesse, kus iga mees peab oma tööd väga hästi tegema, et juunis hea tujuga tagasi koondisesse tulla."

Enda sooritusest (15 väljakul veedetud minutiga lõi Vassiljev värava ja andis resultatiivse söödu). "Lihtsalt õnnestus teha õigeid otsuseid ja pall lendas nii nagu soovisime. Vahel piisab 5 minutist, vahel ei piisa 120-st, see ei pruugi isegi vormist sõltuda."