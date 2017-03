Liverpooli vutimeeskonna üks võtmemängijaid Adam Lallana sai koondist esindades vigastada ning peab mõneks ajaks palliplatsilt eemale jääma.

28aastane inglane tegi küll kohtumises Leedu vastu kaasa kõik 90 minutit, kuid pärast seda Liverpooli treeningutega ei liitunud. Poolkaitsjal avastati reievigastus, mistõttu vajab ta nelja nädalat taastumiseks.

Adam Lallana out for a month with thigh injury sustained playing for England — paul joyce (@_pauljoyce) March 28, 2017

Lallana on olnud meeskonna kindlaid põhitegijaid ning siiani kaasa teinud 29 Premier League´i mängust 27. Jürgen Kloppi selge usaldusalune on kirja saanud 7 väravat.

Arvestades, et füüsilise vormi probleemid on vaevamas Jordan Henderson ja Roberto Firmino ning Daniel Sturridge on samuti vigastusega välja, siis on Liverpooli read suhteliselt hõredad. Laupäeval on ees ootama derbimäng Evertoniga ning edaspidi tulemas veel ridamisi tähtsaid mänge, mis hooaja lõpuks otsustavaks võivad saada.

Praegu hoiab Ragnar Klavani leivaisa viimast neljandat - Meistrite liigasse viivat positsiooni, kuid lähimatel jälitajatel on kaks mängu vähem peetud. Viiendat kohta hoidev Manchester United jääb maha nelja ning Arsenal kuue punktiga.