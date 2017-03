Eilses Eesti – Horvaatia jalgpallimatšis külalismeeskonna kapteniks olnud Milano Interi jalgpallur Ivan Perisic oli mängu järel tige kui herilane. Lilleküla staadioni muruväljaku ja Horvaatia alaliidu peale.

Horvaatide pahameele põhiallikaks oli ilmselt ääreründaja Marko Pjaca (Torino Juventus) põlvevigastus, mis on esialgsete hinnangute põhjal tõsine. "Paistab, et olukord on halb. See teeb kaotusest rohkem haiget," kommenteeris Pjaca traumat peatreener Ante Cacic.

Perisic andis aga turmtuld, vahendab portaal Football Italia: "Mängisime väljakul, mis oli professionaalse jalgpalli jaoks vajalikke standardeid arvestades viimase piiri peal. Polnud mingit mõtet seda mängu pidada. Peame vastaseid ja pakutavaid tingimusi paremini valima, sest muidu kaotame veel kellegi nagu seekord Pjaca. Loodetavasti taastub ta kiiresti, aga ilmselt on vigastus tõsine. Eestisse tulek ja neis tingimustes mängimine oli täiesti mõttetu!"

Lilleküla staadioni muruväljak oli kevadine nagu märtsis ikka. Ning platsi säästmiseks viidi meeskondade mängu-eelsed treeningud läbi Kotka tänava staadionil. Aga aus on rõhutada, et Lillekülas on peetud MM- ja EM-valikmänge tingimustes, mis eilsetest oluliselt keerulisemad.

Marko Pjaca sai mängus Eestiga süütus olukorras tõsisena tunduva põlvevigastuse. (Robin Roots)