Vormelilegendi Michael Schumacheri 18aastane poeg Mick pole seni eriti oma isast rääkinud, kuid nüüd nimetas ta RTLile antud intervjuus seitsmekordset maailmameistriks oma suurimaks eeskujuks.

Noor Schumacher alustab oma esimest hooaega vormel-3 sarjas ja kinnitab, et temagi tahab sarnaselt isale kunagi kuninglikus klassis sõita. "Isa on minu eeskuju. Ta on parim, minu iidol!" ütles ta.

Vormel-1 MM-tiitel on noore vormelimehe unistus. "See on igal juhul minu eesmärk. Tahan maailmameistriks tulla. Usun, et seda soovib iga vormelisõitja."

Michael Schumacher sai 2013. aasta lõpus suusaõnnetuses raske peatrauma ja tema tervisliku seisundi kohta kindlad andmed puuduvad. Perekond on seni vaikinud ja RTLile antud intervjuu oli esimene kord pärast õnnetust, kui poeg isa teemal sõna võttis.

Eelmisel hooajal sai Mick Schumacher nii ADACi kui Itaalia vormel-4 sarjas teise koha.