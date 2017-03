20aastane Eesti snuukrimängija Andres Petrov teeb ajalugu ja osaleb 15. aprillil Sheffieldis alagaval snuukri MMil. Temast sai esimene eestlane, kes ala suurimale mõõduvõtule kvalifitseerus.

Reeglite kohaselt oleks Petrov MMile jõudnud juhul, kui võitnuks amatööridele mõeldud EMi. Finaalis kaotas ta aga Chris Tottenile. Rahvusvaheline ala katuseorganisatsioon WPBSA leidis, et kuna Totten tagas MM-pileti ka teisel MMi kvalifikatsiooniturniiril, siis sõidab Sheffieldi ka Petrov.

🗞 Ng On Yee and Andres Petrov secure places at Betfred World Championship qualifiers next month: https://t.co/1bl4pBqdfu #ilovesnooker pic.twitter.com/HhSa6EvZ8R