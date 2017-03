"Pidevas suhtluses erinevate treeneritega USA-st on küll uuritud mitmete erinevate mängijate perspektiivi, aga kuna standardid ning ootused on kõrged, siis tuleb hoolikalt kaaluda, keda soovitada," rääkis Rapla abitreener, vihjates, et tema soovitusi kaugel maal vägagi usaldatakse.

Ta lisab: "Paraku, kui näen noortekoondise mängueelsel soojendusel mõningat huvi pakkuva noore küsitavat kehakeelt juba venitusharjutuste sooritamisel, siis pigem jätame sellel korral asja pooleli."

Võrdlemisi karm hinnang, kuid kahtlemata aus. "Tuleb edukalt sooritada nõutavad akadeemilised testid ning samuti peab mängija vastama veel paljudele NCAA poolt esitatavatele nõuetele, mis ennekõike puudutavad just amatöörsportlase staatust," kirjeldas Annuk kadalippu, mis sõelale jäämiseks tuleb läbida.

Toomas Annuk (keskel), koos Aivar Kuusmaa (vasakul) ja Allar-Raul Antsoniga. (Rapla Korvpallikool/Facebook)

"Taustsüsteemide tundmine on selles protsessis kindlasti ülimalt tähtis osa. Tuleks väga täpselt teada, kuhu minnakse, mida mängijalt oodatakse, millised on treenerite nõudmised. Samuti mängija enda valmisolek ja nii rutiini- kui ka kriitikataluvus.

Konkurents on väga tihe ja ambitsioonikaid korvpallureid on meeletult. Vastu peavad vaid need, kes suudavad selle kõigega toime tulla ja treeneri nõudmisi täpselt täita. Vastasel juhul on pigem kodutee ootamas. Omal käel ja lihtsalt minna minemise pärast on suuresti õnneloos."

Vaist on treeneril kahtlemata olemas, sest viimase kahe eestlasega on ta korralikult täppi pannud. "Rauno ja Maiki puhul olin kindel nende kõrgetes eesmärkides, tööeetikas kui ka pühendumuses. Seda julgemalt võisin anda omapoolse soovituse nii Wichita kui South Carolina treeneritele."

"Nurger ja Kotsar on end tutvustanud USA korvpallikaardil heast küljest." (ANDY LYONS)

Seda mitte ainult pealtnäha, vaid kiitust jagavad ülikoolide tähtsad ninad. "Nurger ja Kotsar on end tutvustanud USA korvpallikaardil heast küljest, mida kinnitab pidev positiivne tagasiside."

Kuigi reklaami on meie mehed Eestile teinud, siis Annuki arvates see otseselt teiste elu lihtsamaks ei tee. "Kas ja kuidas tõuseb sellest tulu teistele poistele näitab tulevik. Kuid ennekõike peavad perspektiivikamad mängijad ikka ise end igapäevaselt tõestama ja ennastunustavalt selle nimel töötama."

Kuigi Annuk hetkel ühegi eestlase USAsse saatmisega hetkel ei tegele, siis päris tühjade pihkudega ameeriklased jääda ei tohiks. Nimelt teatas Audentese abitreener Rauno Pehka Õhtulehele, et nende meeskonnast üritab ookeani taha siirduda nii mõnigi.

Kuigi nimesid ei soostutud veel avaldama, siis spekuleerida võiks paari nime ümber. Üks kindlaid kandidaate on 201 sentimeetrine Taavi Jurkatamm, kes tänavusel hooajal viskas Eesti meistriliigas keskmiselt 13,45 punkti. Samuti on jutud puudutanud 205 sentimeetrist Madis Soodlat.

Kindlast plaanist USAsse pallima minna on Õhtulehele teatanud Ivo Van Tamm, kellel sama plaan oli ka juba möödunud hooajal. Toona jäi asjaolude kokkulangemisel asi siiski katki.