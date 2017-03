Linn on väga väike. Põhimõtteliselt sõidan ainult jalgrattaga ja sellest piisab. Aga Viin on lähedal (80 km), vaba päeval on seal väga-väga ilus jalutada ja linna nautida.“

„Tasapisi kohanen,“ sõnab Antonov, kelle uues elupaigas on pisut vähem kui 7000 elanikku. „Elu on siin suhteliselt rahulik. On palju aega keskenduda õigele asjale ehk jalgpallile.

Jalgpallikoondise keskpoolkaitsja Ilja Antonov (25) pööras talvel oma karjääriraamatus uue lehekülje, kui sõlmis elu esimese välislepingu. FC Levadiast Austria esiliigaklubisse SV Horn liikunud Antonov on esimeste kuude järel Kesk-Euroopa eluga rahul.

Kuigi jalgpallisõpru võis Antonovi – kes sai konkreetseid pakkumisi ka Rootsist, Soomest, Norrast ja Poolast – klubivalik esiti kulmu kergitama panna, siis mees ise arvab, et see on soodne hüppelaud.

„Seal oled nagu turul. Siin liigas on palju noori, kellest, ma usun, enamik mängib mõtlemisega kõrgliigasse pääseda. Seda liigat jälgitakse kindlasti,“ usub 31 korda Eestit esindanud Antonov.

Mängutase ja -tempo on nii Antonovi kui rahvuskoondise peatreeneri Martin Reimi hinnangul sarnane Eesti meistriliiga esinelikuga. Ainult, et tingimused on paremad. Kogu liiga mängib vaid kvaliteetsetel muruväljakutel.

„Kui talvel oli väike lumi, toimusid kõik trennid sisehallides. Nad kardavad lund ja külma ilma. Nad arvavad, et see on neile ohtlik.“

Siiani paistab üleminek end õigustavat, sest Antonov on pärast talvepausi kuulunud kõigis viies kohtumises algrivistusse (Horn võitis neist kolm ja viigistas ühe) ja teenis tänu sellele ka märtsikuisteks mängudeks esimest korda Martin Reimilt koondisekutse. Tõsi, platsile pääses ta vaid Horvaatia vastu viimasteks minutiteks.

Võrreldes Levadiaga on tal Hornis ka pisut ründavam roll. „Treener usaldab mind. Kuigi tahan areneda kõigis mänguaspektides, siis eriti soovin rõhku pannu ründemängule. Seal on kõik eeldused, et teha samm edasi.“

Ja lõpetuseks ei saa küsimata jätta, kuidas on Antonovil lood saksa keelega? „Ma ei ole seda koolis kunagi õppinud. Alguses tundus see kui hiina keel, mitte midagi ei saanud aru. Praegu oskan juba öelda „aitäh“, „palun“ ja muid tavalisi sõnu. Aga suhtlen inglise keeles, treeningtöö on ka inglise keeles.“