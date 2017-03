Korvpalliliigas NBA on enamik klubidel 82-mängulise põhihooaja lõpuni pidada seitse-kaheksa kohtumist. Kui läänekonverentsis on pakul vaid üks play-off koht, siis idakonverentsis on seis hoopis tihedam.

Läänes võitlevad viimase ehk kaheksanda play-off ’i viiva pääsme eest Portland Trail Blazers ja Denver Nuggets. Eesti aja järgi eile öösel peetud omavahelises kohtumises võttis Portland koduväljakul mesimagusa 122:113 võidu.

Terry Stottsi juhendatava Portlandi suurimad staarid on tagamehed Damian Lillard ja C. J. McCollum, kuid suurepäraselt on esinenud ka tänavu veebruaris just Denverist hangitud Jusuf Nurkic.

Damian Lillard (palliga). (Steve Dykes)

Muljetavaldav Nurkic