Mõlemad videokohtuniku otsused olid korduse põhjal õiged. Aga suurimaks probleemiks näikse endiselt olevat aeg, mis kulub korrektse vileni jõudmiseks. Kõnealuses kohtumises lahutas esialgset ja parandatud arvamust ligi 40 sekundit. Nii juhtuski, et Griezmann tegi ilmaaegu oma kuulsat telefonitantsu ning Deulofeu esimene emotsioon lahtus enne, kui selgus, et tal ikkagi on põhjust tähistamiseks.

Umbes aasta tagasi langetas rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) revolutsioonilise otsuse, kui andis rohelise tule videokohtuniku kasutuselevõtmiseks. Järgemööda on uut abilist katsetatud, kuid endiselt on ebaselge, kuidas see täpselt mängu dünaamikat mõjutab.

Kirjapanduna ei kõlagi see ehk väga veidralt, aga videopildis (või staadionil) oli Deulofeu värava olukord imelik. Kõik 22 meest lihtsalt seisid suvalises väljakupunktis ega osanud kuidagi reageerida, sest nägid, et peakohtunik peab raadioside kaudu abilistega nõu. Ja kui lõpuks hispaanlastele soodne otsus langes, oli viimaste rõõm kuidagi kunstlik ja pingutatud. Kas selline ongi tulevikujalgpall?

Prantslased, kelle kahjuks kaks otsust langetati, suhtusid videokohtunikku pigem soosivalt. "See on tõestatud ja õiglane, miks mitte teda kasutada?" lausus Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps "Jah täna olid otsused meie kahjuks, aga tulevikus on see kõigi jaoks sama. See on jalgpalli evolutsioon."

Nagu Prantsusmaa puurivaht Hugo Lloris’gi märkis, uuenduse positiivne külg on õiglased otsused, aga… "Nagu nägime võib see tappa väravajärgse emotsiooni," lausus Lloris. "Fännid, pink, väljakumängijad – kõik uskusid, et Griezmanni värav luges. Otsuse muutumiseks kulus umbes minut.

Antoine Griezmann (nr 7) siis, kui sai teada, et tema värav suluseisu tõttu ikkagi ei lugenud. (AFP / Scanpix)

Me pole säärase pausiga jalgpallis harjunud. Me oleme instinktiivsed. Võtame palli ja tahame selle ruttu mängu panna. Äkitselt pidime kohtunikuotsuse järele ootame ja hispaanlased jõudsid samal ajal oma positsioonid sisse võtta. Ja lõppude lõpuks anti ikkagi neile värav. See on midagi uut, aga peame sellega kohanema ja seda me ka teeme."

Griezmann lisas: "Korduste vaatamine on tüütu, sest sa pead ootama, et väravat tähistada. Aga kui see aitab kohtunikku, siis heakene küll. Ma pole ei videokohtuniku poolt ega vastu. Kui nad tahavad teda kasutada, siis nii ka tehakse. Meie jätkame igal juhul jalgpalli mängimist ja proovime matše võita."

Esimest korda Prantsusmaa koondise põhikoosseisu pääsenud 18aastane Monaco talent Kylian Mbappe juhtis samuti tähelepanu ebaloomulikule seisakule. "Idee iseenesest on hea, aga usun, et seda saab rakendada paremini kui täna (teisipäeval – toim).

Kui otsus oleks tulnud 15-20 sekundiga, olnuksime pettunud, et lasime endale värava lüüa. Kuivõrd praegu kulus kaks minutit (tegelikult ligi 40 sekundit – M.T.), siis olime juba mõtetes mänguga edasi läinud. Aga olen ikkagi video poolt."

Põhimõtteliselt asetasid nood pretsedendid rasvase küsimärgi äärekohtuniku autoriteedi kohale. Milleks toda lipuga vehkivat meest või naist üldse vaja on, kui videokohtunik vaatab väravaga lõppenud olukorrad (nii-öelda tavalistesse suluseisu fikseerimistesse videoarbiiter ei sekku) niikuinii üle ja teeb omad korrektuurid?